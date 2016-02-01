У Кремлі наполягають, що Су-34 не порушував повітряний простір Туреччини
У Кремлі виходять з того, що порушення повітряного простору Туреччини російським літаком не було.
Про це в понеділок заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
"Ми все-таки виходимо з тієї інформації, яка була заявлена нашим міністерством оборони. Я нагадую, що представники міністерства оборони відкинули це твердження турецької сторони про те, що мало місце порушення одним з наших літаків повітряного простору Туреччини. І ми виходимо з цього", - сказав Пєсков.
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Крім цього, за словами Пєскова, Путіну доповіли про бажання президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана провести зустріч у зв'язку з черговим інцидентом в турецькому повітряному просторі.
Однак, як повідомляє РБК, про реакцію російського лідера Пєсков говорити відмовився.
Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.
Інцидент стався напередодні. У суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.
Повідомлялося, що російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москви, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.
У Міноборони РФ заперечують відомості Анкари.
Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військової операції в Сирії. У відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.