Сирійська опозиція зустрілася в Женеві із спецпредставником ООН

Про це повідомив речник делегації сирійських опозиціонерів, зазначає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

"Ми налаштовані оптимістично. І ми тут для того, щоб знайти рішення", - наводить його слова агенція. Супротивники Башара Асада вимагають покращення гуманітарної ситуації в Сирії перш ніж сідати за слід переговорів з делегацією уряду країни. Під час розмови з де Містурою вони вимагали припинення блокади міст з боку урядових сил, дозволу на доставку гуманітарної допомоги та припинення атак на цивільне населення.

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Натомість глава урядової сирійської делегації Башар Джаафарі закинув опозиції, що вона своєю поведінкою призвела до затягування початку переговорів. За його словами, це свідчить про брак достовірності та серйозності у намірах опозиції.

Джаафарі також заявив, що "пріоритетом пріоритетів" для Дамаска є боротьба з тероризмом. Крім того, уряд Асада воліє "сирійсько-сирійського" діалогу без втручання ззовні. Водночас Джаафарі назвав сирійських опозиціонерів "терористами", передає Reuters. Утім, представник сирійського уряду виказав готовність вжити певних заходів для поліпшення гуманітарної ситуації у країні.

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1 лютого Стаффано де Містура планує провести в Женеві окремі перемовини з представниками опозиції, а також із урядовою делегацією.