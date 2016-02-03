США закликали сирійську опозицію продовжувати переговори попри атаки РФ

Про це заявив у вівторок, 2 лютого, держсекретар США Джон Керрі, передає Deutsche Welle.

Політик засвідчив своє "надзвичайне співчуття" бійцям повстанців, які потрапили під атаку російської авіації. "Перемир'я має бути можливим. Росіяни можуть контролювати російські літаки", - цитує главу Держдепу агенція Reuters.

Він нагадав, що Росія підтримала резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню в Сирії після початку переговорів у Женеві.

Останні наразі опинилися на межі провалу: опозиція обурена атаками під Алеппо, урядова делегація чекає на "порядок денний".

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Вашингтон очікує, що союзники сирійського президента Башара Асада - Росія та Іран, які підтримують урядові війська Сирії своїми збройними силами, припинять атаки.

Нагадаэмо, що представники опозиції спочатку висловили згоду взяти участь у конференції щодо Сирії, яка повинна була розпочатися 29 січня. При цьому було висунуто кілька умов: зняття блокади з декількох міст, припинення бомбардувань цивільних осіб і звільнення з в'язниці незаконно засуджених опозиціонерів. За словами супротивників Асада, жодна з умов не була виконана, а тому про повноцінні переговори не може йти мови.