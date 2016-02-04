Прем'єр Туреччини Давутоглу: в країну рухаються десятки тисяч мігрантів

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає Бі-бі-сі. "Десять тисяч нових біженців вже знаходяться на кордоні, поблизу міста Кіліс", - повідомив турецький прем'єр. За його словами, сирійці тікають від авіаударів, які завдають військові в провінції Алеппо.

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Сьогодні в Лондоні проходить конференція з врегулювання сирійського конфлікту, організована спільно Великобританією, Німеччиною, Кувейтом, Норвегією та ООН.

У середу ввечері спецпосланець ООН з сирійської кризи Стеффан де Містура оголосив до 25 лютого перерву в мирних переговорах щодо Сирії, що почалися в Женеві у понеділок.

Початок переговорів у Женеві кілька разів відкладався. У понеділок Стеффан де Містура заявив, що вони перебувають під загрозою зриву через активізацію військових дій в Сирії.