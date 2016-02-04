США і Франція звинуватили Кремль і Асада у зриві мирних переговорів по Сирії

Про це заявили представники офіційних Парижа та Вашингтона, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". За словами держсекретаря США Джона Керрі, наступ сирійських військ засвідчив брак серйозності намірів уряду країни щодо переговорів.

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"Продовження наступу військ сирійського режиму, який уможливили російські удари з повітря, (…) дало чіткий сигнал про намір шукати радше воєнне вирішення, ніж дати можливість для пошуку політичного", - наголосив Джон Керрі.

Вашингтон закликав Росію спрямувати "військову енергію" проти терористичного угруповання "Ісламська держава", а не "проти опозиції чи цивільних осіб".

У свою чергу міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус теж звинуватив Дамаск та Москву в "торпедуванні мирних зусиль" через початок наступальної операції поблизу Алеппо. Він назвав наступ на Алеппо "нещадним". За словами головного дипломата Франції, метою наступу було - "заблокувати Алеппо та сотні тисяч його мешканців й задушити їх".

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що атака сирійської армії під Алеппо серйозно зашкодила мирному процесу в Женеві. Німецький дипломат запропонував провести у Мюнхені нову підготовку до переговорів.