Приплив мігрантів не спинити, поки Росія бомбардує Сирію – Ердоган

Президент Туреччини Тайіп Єрдоган заявив, що потік біженців із Сирії неможливо зупинити, поки Росія не припинила бомбардування.

Читайте такожСирійські повстанці втрачають Алеппо і можуть програти війну - The Washington Post

"Наші європейські партнери вимагають, щоб ми зупинили приплив мігрантів. Але чи є у мирних жителів інший вибір, коли Росія їх бомбить", - цитує Ердогана The DailySabah.

Він додав, що ні скорочення припливу мігрантів, ані будь-яке політичне врегулювання в Женеві неможливі, поки авіаудари спрямовані на мирне населення.

Раніше в Туреччині вже заявили, що через активізацію військових дій в Сирії з провінції Алеппо в напрямку кордону з Туреччиною рухаються від 60 до 70 тис. мігрантів. Як повідомлялося, армія Асада разом зі своїми іранськими і російськими союзниками почала наступ на підконтрольні опозиційним військам опорні пункти на півночі Сирії. У зв'язку з цим мирні переговори зі врегулювання конфлікту в цій країні були перервані, а Європі загрожує нова хвиля біженців.

Читайте такожТуреччина хоче більше грошей від Євросоюзу на допомогу мігрантам