Близько 40% мігрантів не отримають притулку в Євросоюзі – ЗМІ

За оцінками Єврокомісії, близько 40% мігрантів, які прибули до ЄС так званим балканським маршрутом, не мають шансів на отримання притулку, повідомляє Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сьогодні з посиланням на високопоставлене джерело в Брюсселі.

Як зазначає видання, цей прогноз підтверджують дані європейського прикордонного агентства Frontex, згідно з якими протягом останніх місяців скоротилася кількість сирійців, які переправляються з Туреччини до Греції, тоді як частка іракців і афганців, навпаки, зросла, передає Deutsche Welle.

За інформацією Frontex, у вересні 2015 року 69% мігрантів, що перебралися через Туреччину до Греції, були сирійцями, а в січні 2016 року їх частка склала лише 39%, пише газета. Разом з тим за цей період зросла кількість іракців і афганців, які перебралися в ЄС через Туреччину: відповідно, з 8 до 25% і з 18 до 24%.

Як пояснює видання, згідно зі статистикою, громадяни Сирії мають більше шансів на отримання притулку, ніж жителі Іраку та Афганістану. Зазначається також, що більша частина мігрантів, що прямують до ЄС через Туреччину, родом з країн Магрибу, їх зазвичай визначають як економічних біженців.

Крім того, згідно зі статистикою, яку наводить газета, в січні через Туреччину до Греції щодня прибував в середньому 1 тисяча 951 мігрант, тоді як у жовтні 2015 року цей показник склав майже 6 тисяч 930 мігрантів.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз переживає найбільшу з часів Другої світової війни міграційну кризу.

Загальне число всіх мігрантів, які прибули до Європи в 2015 році склало близько 1,5 мільйона чоловік.