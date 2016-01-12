У Сирії жертвами ударів військово-космічних сил Росії стали 47 людей, 100 поранені

Про це повідомили представники громадянської оборони міста, передає Anadolu.

Зазначається, що літаки ВКС Росії завдали авіаударів по ринку, житлових кварталах і в'язниці, контрольованій «Фронтом Нусра» в підконтрольному опозицією місті Маарат ан-Нуман. Району авіаударів завдано величезного збитку.

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Також повідомляється, що російські літаки атакували будівлю суду, яка перебуває під контролем «Фронту Нусра».

Наразі загони цивільної оборони проводять пошуково-рятувальні роботи і дістають поранених й мертвих з-під завалів.

Раніше міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус на зустрічі з одним із координаторів сирійської опозиції Ріадом Хіджабом заявив, що Сирія і Росія повинні припинити військові операції проти мирних жителів.