Меркель "нажахана" російськими бомбардуваннями Сирії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона "не просто вражена, а нажахана" тим, які страждання російські бомбардування принесли сирійському народові.
Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу, передає Associated Press.
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"Протягом останніх кількох днів ми не просто вражені, ми нажахані стражданнями десятків тисяч людей, які принесли їм бомбардування Сирії, переважно російські бомбардування", - заявила Меркель.
Давутоглу додав, що Алеппо "зараз, по суті, в блокаді, і ми на порозі нової людської трагедії".
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Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські повстанці "борються за виживання" у сирійському місті Алеппо і його околицях після того, як російська авіація допомогла військам Асада розірвати життєвоважливі для повстанців маршрути постачання.
Російські авіаудари на підтримку наступу військ Асада на позиції повстанців в Алеппо збіглися з провалом мирних переговорів в Женеві, і це допомогло посилити підозри опозиції, що Росія та її союзники більше зацікавлені в забезпеченні воєнної перемоги над повстанцями, ніж у врегулюванні ситуації.