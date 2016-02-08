Меркель "нажахана" російськими бомбардуваннями Сирії

Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу, передає Associated Press.

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"Протягом останніх кількох днів ми не просто вражені, ми нажахані стражданнями десятків тисяч людей, які принесли їм бомбардування Сирії, переважно російські бомбардування", - заявила Меркель.

Давутоглу додав, що Алеппо "зараз, по суті, в блокаді, і ми на порозі нової людської трагедії".

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Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські повстанці "борються за виживання" у сирійському місті Алеппо і його околицях після того, як російська авіація допомогла військам Асада розірвати життєвоважливі для повстанців маршрути постачання.

Російські авіаудари на підтримку наступу військ Асада на позиції повстанців в Алеппо збіглися з провалом мирних переговорів в Женеві, і це допомогло посилити підозри опозиції, що Росія та її союзники більше зацікавлені в забезпеченні воєнної перемоги над повстанцями, ніж у врегулюванні ситуації.