Міністри ЄС хочуть змінити правила Шенгенської зони

Міністри юстиції і внутрішніх справ країн Євросоюзу після екстреної зустрічі в Гаазі звернулися до Європейської комісії з проханням вжити законодавчих заходів, які дозволили б їх країнам впоратися з напливом мігрантів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За чинними правилами, країна, що перебуває в Шенгені, має право закрити свої кордони на період до шести місяців, проте на зустрічі в Гаазі міністри зажадали, щоб цей період був збільшений до двох років.

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Питання буде вивчено Європейською комісією.

Також на зустрічі обговорювалися заходи з охорони зовнішніх кордонів ЄС - деякі з її учасників заявили, що економіка окремих країн Євросоюзу може не витримати напливу мігрантів, і знадобиться допомога ззовні.

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За останній рік в Європу в'їхало близько мільйона мігрантів. Більшість з них були біженцями.

Мігранти продовжують прибувати тисячами, рятуючись від війн і збройних конфліктів в Африці і на Близькому Сході.