Північна Корея може отримати плутоній найближчим часом – розвідка США
Пхеньян відновив роботу плутонієвого реактора.
Північна Корея може створити необхідні реалізації ядерної програми запаси плутонію протягом декількох тижнів. Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, передає Російська служба ВВС.
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"Ми вважаємо, що Північна Корея досить довго використовує реактор, щоб почати отримувати плутоній протягом декількох тижнів або місяців", - сказав Клеппер.
За його словами, Пхеньян намагається створити міжконтинентальну балістичну ракету.
Як зазначає видання, північнокорейська влада ще у вересні заявляла, що плутонієвий реактор в Йонбені відновив роботу в звичайному режимі. Цей реактор є головним джерелом плутонію, необхідного для реалізації північнокорейської ядерної програми.
Як повідомляв УНІАН, 7 лютого влада КНДР повідомила про успішний запуск супутника, проте США і Японія стверджували, що насправді мова йшла про випробування балістичної ракети.
Після цього з ініціативи Південної Кореї з цього питання було зібрано екстрене засідання Ради безпеки ООН, яка засудила запуск ракети і пообіцяла розглянути резолюцію про нові санкції проти країни.