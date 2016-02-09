Північна Корея може отримати плутоній найближчим часом – розвідка США

Північна Корея може створити необхідні реалізації ядерної програми запаси плутонію протягом декількох тижнів. Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, передає Російська служба ВВС.

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"Ми вважаємо, що Північна Корея досить довго використовує реактор, щоб почати отримувати плутоній протягом декількох тижнів або місяців", - сказав Клеппер.

За його словами, Пхеньян намагається створити міжконтинентальну балістичну ракету.

Як зазначає видання, північнокорейська влада ще у вересні заявляла, що плутонієвий реактор в Йонбені відновив роботу в звичайному режимі. Цей реактор є головним джерелом плутонію, необхідного для реалізації північнокорейської ядерної програми.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого влада КНДР повідомила про успішний запуск супутника, проте США і Японія стверджували, що насправді мова йшла про випробування балістичної ракети.

Після цього з ініціативи Південної Кореї з цього питання було зібрано екстрене засідання Ради безпеки ООН, яка засудила запуск ракети і пообіцяла розглянути резолюцію про нові санкції проти країни.