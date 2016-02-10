ЗМІ: У КНДР стратили главу Генштабу армії
У Північній Кореї в цьому місяці був страчений глава Генштабу армії генерал Лі Йон Гіль через справу про корупцію.
У Північній Кореї в цьому місяці був страчений глава Генштабу армії генерал Лі Йон Гіль у справі про корупцію, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на агентство «Ренхап».
За даними джерела агентства, генералу були пред'явлені звинувачення в досягненні особистих інтересів.
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Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року надходила інформація про страту іншого високопоставленого чиновника у Північній Кореї. Повідомлялося, міністр оборони Хен Йон Чхоль був показово розстріляний за те, що заснув у присутності Кім Чен Ина. Пізніше міністра показали по телевізору, але потім в інтернеті поширилося відео з розстрілом Чхоля. Після цього влада Північної Кореї офіційно повідомила свої представництва в інших країнах про смерть міністра.