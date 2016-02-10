ЗМІ: У КНДР стратили главу Генштабу армії

У Північній Кореї в цьому місяці був страчений глава Генштабу армії генерал Лі Йон Гіль у справі про корупцію, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на агентство «Ренхап».

За даними джерела агентства, генералу були пред'явлені звинувачення в досягненні особистих інтересів.

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