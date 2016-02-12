Польща та Німеччина спільно підготують проект допомоги мігрантам

Про це повідомили канцлер Німеччини Ангела Меркель та премʼєр-міністр Польщі Беата Шидло в Берліні під час візиту польського премʼєра до Німеччини, повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням TVN24.

Читайте такожПотік мігрантів у країни Євросоюзу значно скоротився у січні

За словами Ангели Меркель, польська сторона запропонувала спільний гуманітарний проект у Сирії, Лівані і Туреччині. Канцлер відзначила, що "проект може стосуватися, наприклад, будівництва шкіл або лікарень". Ангела Меркель також відзначила, що її країна охоче пристала на пропозицію Польщі.

Коментуючи такі наміри, Беата Шидло в свою чергу відзначила, що для Польщі нинішній механізм розподілу мігрантів є неприйнятним, проте її країна хоче бути активною у сфері надання гуманітарної допомоги, тому уряд ухвалив рішення активно брати участь у допомозі Сирії.

"Ми виділили на це кошти. Моя присутність в Лондоні (на конференції донорів щодо допомоги Сирії) підтвердила, що Польща хоче бути таким же активним суб'єктом, як і інші країни ЄС, включаючи Німеччину", - сказала вона.

Вона також додала, що такий проект буде своєрідним дороговказом для інших країн ЄС. "Цей проект стане символом для ЄС, що це та дорога, якою держави ЄС повинні йти, вирішуючи проблему міграції", – резюмувала Беата Шидло.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила про необхідність різкої "зміни курсу" в політиці щодо мігрантів.