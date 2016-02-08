Прем'єр Туреччини запевнив, що його країна прийме сирійських мігрантів "коли буде потрібно"

Про це він заявив після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Анкарі, повідомляє радіо "Свобода". Також турецький прем'єр зазначив, що біля кордону Туреччини зібралися близько 30 тис. сирійців, які втікають від наступу підтримуваних Росією урядових військ Сирії у північному регіоні Алеппо.

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Ахмет Давутоглу наголосив, що, попри готовність Туреччини прийняти мігрантів, повітряна операція Росії не має продовжуватися. За словами турецького прем’єра, Туреччина і Німеччина домовилися про спільну дипломатичну ініціативу щодо припинення наступу на Алеппо.

Він додав, що наступного тижня Туреччина поінформує Брюссель про проекти, які вона планує після отримання 3 млрд євро від Євросоюзу, спрямованих на стримування потоків мігрантів в Європу через Туреччину.

Близько 300 тис. людей можуть опинитися у пастці в Алеппо після того, як сирійські урядові війська, підтримані російськими ударами з повітря, просунулися до околиць міста, фактично відрізавши шляхи постачання контрольованих повстанцями районів.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого у Женеві були зупинені переговори про врегулювання сирійського конфлікту.