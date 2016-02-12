В Австралії вагітна жінка заразилася вірусом Зіка

В австралійському штаті Вікторія зафіксовано зараження вірусом Зіка вагітної жінки.

За словами міністра охорони здоров'я штату Джилл Хеннессі, хвора жінка нещодавно повернулася з іншої країни, повідомляє Новое время з посиланням на місцеве агентство news.com.

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Хеннессі також зазначила, що даний діагноз був поставлений після того, як у жінки були виявлені підозрілі симптоми, зокрема лихоманка і висип.

Вона також додала, що жінка довго відмовлялася надати інформацію про свій вік і про своїх закордонні поїздки.

Варто відзначити, що всього добу тому в австралійському штаті Квінсленд був зафіксований ще один випадок зараження вагітної жінки вірусом Зіку.

В цьому році в Австралії це вже шостий підтверджений випадок зараження вірусом Зіку.

Як повідомлялося, вірус Зіка вже поширився на 21 країну Північної та Південної Америки.Особливому ризику піддаються вагітні жінки, чиї діти можуть з'явитися на світ з мікроцефалією.

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У дорослої людини вірус Зіка викликає порівняно легке захворювання. Симптоми – лихоманка, висип, почервоніння очей і біль в суглобах – тривають від кількох днів до тижня. Таким чином, саме для вагітних жінок та їх нащадків він представляє найбільшу загрозу.

Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос заявив, що вірус Зіка виявлений вже у 25 645 жителів країни, серед них більше трьох тисяч – вагітні жінки.