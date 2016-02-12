В Україні відсутній вид комарів, що переносять вірус Зіка – МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

«За даними експертів, фауна України нараховує 32 види комарів роду Aedes, проте види Aedes aegypti та Aedes albopictus – відсутні. Найближчі до України країни, де встановлена наявність Aedes aegypti та Aedes albopictus, це Грузія, Болгарія, Туреччина та Греція», - повідомили у прес-службі.

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У відомстві також зазначають, що у світі налічується більш як 1350 видів комарів роду Aedes. На сьогодні достовірно відомо про можливість перенесення вірусу Зіка комарами Aedes aegypti та Aedes albopictus завдяки їх широкому розповсюдженню та високій чисельності у регіонах з тропічним та субтропічним кліматом. Дослідження щодо можливості участі інших видів комарів роду Aedes до передачі збудника у популяції переносників та інфікуванні людини тривають.

У прес-службі також нагадали, що хвороба, спричинена вірусом Зіка – арбовірусна інфекція, що передається людині через укуси комарів роду Aedes.

«Особи, що подорожують до районів із високим ризиком передачі вірусу, повинні захищати себе від укусів комарів: використовувати репеленти, носити світлі сорочки й блузки з довгим рукавом і штани, установлювати в кімнатах протимоскитні сітки. Оскільки комарі роду Aedes кусають у денний час, ці заходи необхідно застосовувати протягом усього дня. Вагітні або жінки, які планують вагітність, мають застосовувати додаткові заходи, щоб захиститися від укусів комарів. Їм варто проконсультуватися із місцевими органами охорони здоров'я, якщо виїжджають у райони, де зафіксовано передачу вірусу Зіка», - наголосили у відомстві.

У відомстві також зазначили, що органам охорони здоров'я рекомендовано співпрацювати із транспортним сектором, щоб забезпечити належну дезінсекцію літаків, що прибувають із уражених регіонів.