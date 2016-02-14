Саудівська Аравія підтвердила направлення літаків до Туреччини для боротьби з ісламістами

Як сказав саудівський бригадний генерал Ахмед аль-Ассірі на телеканалі «Аль-Арабія», його країна віддана ідеї посилити боротьбу проти ісламістів, передає радіо Свобода.

Читайте такожСаудівська Аравія допускає силове повалення АсадаРаніше в суботу, 13 лютого, про готовність Саудівської Аравії передислокувати кілька літаків на турецьку авіабазу «Інджирлік» повідомляв міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він також не виключив і можливості спільної турецько-саудівської наземної воєнної операції проти угруповання «Ісламська держава».

Саудівська Аравія останніми тижнями поновила свою участь у повітряних ударах по позиціях і об’єктах ісламістів. Це рішення привітали США, що очолюють коаліцію з понад 60 країн, які прямо чи непрямо беруть участь у цій повітряній кампанії на території Сирії й Іраку.