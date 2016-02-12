Іран заявив про готовність співпрацювати з Саудівською Аравією шодо Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "Нам слід працювати разом", - звернувся глава зовнішньополітичного відомства Ірану до представників Ер-Ріяда.

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"Іран та Саудівська Аравія не можуть виключити один одного з регіону", - зазначив іранський дипломат. "Ми готові співпрацювати з Саудівською Аравією. (…) Вірю, що Іран та Саудівська Аравія можуть мати спільні інтереси у Сирії", - наголосив Мохаммад Джавад Заріф.

Раніше у Тегерані вже заявляли про прагнення досягти зменшення напруженості у регіоні. Нагадаємо, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, у свою чергу, ще наприкінці січня 2016 року заявляв, що повноцінні відносини між країнами не можуть бути відновлені, поки Іран "не змінить свою поведінку" і не діятиме "як нормальна держава".