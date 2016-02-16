"Вишеградська четвірка" планує допомогти Балканам у спробах обмежити потік біженців

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій у понеділок, 15 лютого, за результатами зустрічі глав урядів чотирьох країн у Празі, передає Deutsche Welle.

На саміт також були запрошені президент Македонії Георге Іванов та прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

"Ми не маємо права кинути напризволяще балканські країни", - зазначив прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка, цитує агентство dpa.

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За словами керівників урядів чотирьох країн-членів ЄС, йдеться про "план Б" для країн Балканського півострова, якщо Греція та Туреччина не впораються із завданням обмежити потік біженців.

Глави урядів "четвірки" пообіцяли президентові Македонії Георге Іванову та прем'єр-міністру Болгарії Бойку Борисову практичну підтримку в убезпеченні кордону. "Ми рішуче налаштовані на те, щоб контролювати та керувати потоком біженців", - запевнив Іванов.

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Нагадаємо, Македонія розпочала зводити вже другий паркан з колючого дроту на кордоні з Грецією. Країни "Вишеградської четвірки" виступають також проти квот на розподіл біженців в ЄС.