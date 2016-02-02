У Греції біля кордону з Македонією заблоковано 80 автобусів з мігрантами

Транспорт зупинили протестуючі жителі обох країн, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. На македонській стороні таксисти перекрили залізничні шляхи, що з'єднують країни. Вони незадоволені порядком пропуску на кордоні, оскільки потягам і автобусам з мігрантами, які їдуть на північ, у Сербію, віддається пріоритет перед іншими транспортними засобами.

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"Ми тут вже кілька днів. Залізниця перекрита, і наша мета - змусити чиновників обговорити з нами угоду, яка дозволить нам перевозити біженців в Табановце (поселення на півночі Македонії на кордоні з Сербією)", - розповів один з водіїв.

На грецькій стороні фермери залишили десятки тракторів на дорозі, що веде до КПП біля міста Ідомені на знак протесту проти запланованої грецьким урядом пенсійної реформи.

За даними Міжнародної організації з міграції, в січні в Грецію прибули понад 62 тис. сирійських біженців, які припливли на човнах і шлюпках з Туреччини. Не дісталися до берега, потонувши в грецьких, турецьких чи італійських водах близько 360 мігрантів.

Нагадаємо, Єврокомісія дала Греції 3 місяці на виправлення ситуації з наростаючим потоком мігрантів. На думку Брюсселя, Афіни погано контролюють зовнішні кордони, і, якщо вони не посилять прикордонний контроль, інші країни Євросоюзу будуть розглядати варіант про введення паспортного контролю з Грецією.