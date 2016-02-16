На Кубі побудують перший за півстоліття американський завод

Фабрика стане першим американським підприємством на Кубі за більш ніж півстоліття, передає Бі-бі-сі. Весь цей час американським компаніям забороняли будувати заводи на Кубі через введені відносно неї Вашингтоном санкцій.

Читайте такожУ Білому домі окреслили терміни прийняття рішення про візит Обами на Кубу

Очікується, що будівництво заводу обійдеться власникам компанії в суму від $5 млн до $10 млн. Вони готові виділити її з особистих коштів. Міні-трактори, які будуть вироблятися на новому заводі, проектували спеціально під потреби кубинських фермерів.

З ініціативою скасувати ембарго проти Куби і відновити з нею відносини в кінці 2014 року виступив президент США Барак Обама. Вже 1 липня 2015 року США і Куба оголосили про відновлення дипломатичних зв'язків. А в грудні між країнами відновилися регулярні авіарейси, після чого приплив американських туристів на острів істотно зріс.

Незважаючи на поступову нормалізацію відносин, економічне ембарго з Куби поки не зняли. Однією з головних проблем на цьому шляху залишається вимога Гавани евакуювати військову базу США з бухти Гуантанамо.