Прапор США вперше за 50 років піднятий над посольством на Кубі

Таким чином Куба і США відновлюють дипломатичні відносини, перервані більше 50 років тому, повідомляє Голос Америки. Фактично посольства США і Куби відкрилися 20 липня.

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Кубинський уряд організував пишний захід з цього приводу ще в минулому місяці, а США вирішили відкласти офіційну церемонію до того моменту, коли зможе очолити делегацію держсекретар Джон Керрі.

Джон Керрі, який став першим держсекретарем США, який відвідав Кубу за останні 70 років, прибув у супроводі кількох членів Конгресу і трьох колишніх морських піхотинців, які брали участь в останній церемонії спуску прапора в Гавані в січні 1961 року.

Як повідомляють в Держдепартаменті, церемонія в Гавані займе цілий день, і буде включати низку заходів за участю американських конгресменів та урядовців, представників влади Куби і громадянського суспільства.

"Серед тих, хто їде на цей захід в Гавану, є люди, які ніколи раніше не бували на Кубі, в тому числі американці кубинського походження, так що це буде дуже емоційний момент", – сказав представник Держдепартаменту.

Однак, за його словами, офіційної зустрічі між Джоном Керрі і президентом Куби Раулем Кастро не заплановано.

Відкриття посольств дозволить американцям частіше їздити на Кубу і дасть кубинцям розширений доступ до посольства США в Гавані.

Однак кубинці можуть найближчим часом і не помітити ніяких істотних змін у своєму повсякденному житті. "У короткостроковій перспективі це не принесе простим кубинцям великої користі, крім хіба що надії", – вважає професор міжнародних відносин з Американського університету Філіп Бреннер. На його думку, суттєві зміни кубинці побачать, тільки якщо Конгрес зніме торговельне ембарго відносно Куби.

Як повідомляв УНІАН, 20 липняпрапор Куби був піднятий над кубинським посольством у столиці США Вашингтоні.