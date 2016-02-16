Виключення Греції з шенгенської зони не вирішить жодних проблем - Туск

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі в Афінах із грецьким прем’єр-міністром Алексісом Ципрасом, передає "ЄвроПравда". "Виключення Греції з Шенгенської зони не вирішує ніяких проблем. Це не призведе до завершення війни в Сирії і не припинить потік мігрантів до Європи. І це не загальноєвропейське рішення", - сказав Дональд Туск.

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За його словами, Греція ледь не найбільше в Європі страждає від міграційної кризи. "Ми повинні поліпшити захист зовнішніх кордонів ЄС, не в останню чергу в Греції. Потрібно більше підтримки від ЄС і більше грецьких зусиль", - додав Дональд Туск.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз дав Греції 3 місяці на усунення порушень проведення контролю на кордоні у зв'язку з напливом мігрантів.

Крім цього, у Празі прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло після зустрічі країн Вишеградської четвірки заявила, що, вийти з кризи можна лише завершивши війни в Сирії, Іраку, Лівії та Північній Африці, передає Польське радіо. "Ми очікуємо, що найпізніше під час березневого засідання Європейської Ради будуть ухвалені рішення, що дозволять здійснювати реальний контроль над кордонами Євросоюзу та розпочати ефективну роботу над обмеженням потоку мігрантів", - заявила польський прем’єр.