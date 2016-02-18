У турецькому культурному центрі в Швеції стався вибух

Про це повідомляє місцева поліція, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Постраждалих та жертв немає. Частина самої будівлі серйозно пошкоджена.

У поліції уточнили, що в результаті вибуху в будівлі вибило всі вікна.

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"Всередині нікого не було. Ніхто не постраждав. Центр був закритий раніше ввечері", – повідомив представник поліції.

Він додав, що у зв'язку з цим вибухом ніхто не був заарештований. Немає поки і підозрюваних у його організації.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в столиці Туреччини Анкарі стався потужний вибух, в результаті якого, за останніми даними, загинули 28 людей, більше 60 отримали поранення. Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в то час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.