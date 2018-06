В Анкарі пролунав потужний вибух: загинуло не менше 5 людей (фото, відео)

За інформацією агентства, не менше 5 людей загинуло, 10 поранено.

Міська влада заявляє, що вибухівку було закладено у автомобілі.

Судячи з фотографій, опублікованих euronews Türkçe, в результаті вибуху знищено автобус.

Також повідомляється, що вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.

Кілька машин загорілися. Вибух викликав сильну пожежу, темний дим від якої було видно з різних частин міста. Поліція поки не назвала причин вибуху.