В Анкарі пролунав потужний вибух: загинуло не менше 5 людей (фото, відео)
У турецькій столиці Анкарі пролунав потужний вибух, повідомляє AP.
За інформацією агентства, не менше 5 людей загинуло, 10 поранено.
Міська влада заявляє, що вибухівку було закладено у автомобілі.
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Судячи з фотографій, опублікованих euronews Türkçe, в результаті вибуху знищено автобус.
Ankara'da askeri servis konvoyunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti pic.twitter.com/TeI1P05BMd— euronews Türkçe (@euronews_tr) February 17, 2016
The #Ankara explosion was caused by an attack on a shuttle carrying military personnel: DHA https://t.co/KMbydOmlorpic.twitter.com/R77NtBTHVo— Hürriyet Daily News (@HDNER) February 17, 2016
PHOTO: CHP MP in Ankara tweets photo of emergency vehicles at the scene of explosion. - @AylinNazliakapic.twitter.com/yNcKPL2mdZ— Conflict News (@Conflicts) February 17, 2016
MORE: Bombing In Ankara Said To Have Targeted Military Barracks - https://t.co/quDtlXHYknpic.twitter.com/lY2gwV4LIN— Breaking911 (@Breaking911) February 17, 2016
Також повідомляється, що вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.
Кілька машин загорілися. Вибух викликав сильну пожежу, темний дим від якої було видно з різних частин міста. Поліція поки не назвала причин вибуху.
Bombing of a military vehicle in #Ankara. There are 5 dead and 10 injured say the authorities. #Turkeypic.twitter.com/85RyTFka43— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) February 17, 2016