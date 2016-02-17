В Анкарі пролунав потужний вибух: загинуло не менше 5 людей (фото, відео)

19:15, 17 лютого 2016
Світ
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У турецькій столиці Анкарі пролунав потужний вибух, повідомляє AP. 

twitter.com/euronews_tr

За інформацією агентства, не менше 5 людей загинуло, 10 поранено.

Міська влада заявляє, що вибухівку було закладено у автомобілі.

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Судячи з фотографій, опублікованих euronews Türkçe, в результаті вибуху знищено автобус.

Також повідомляється, що вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.

Кілька машин загорілися. Вибух викликав сильну пожежу, темний дим від якої було видно з різних частин міста. Поліція поки не назвала причин вибуху.

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