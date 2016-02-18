Держдеп США заявив про зникнення радіоактивних матеріалів в Іраку

Іракська влада повідомила про зникнення приблизно 10 г радіоактивного ізотопу іридію Ir-192 Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) в кінці минулого року, але за допомогою в його знаходженні звертатися не стали, передає Бі-бі-сі.

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У Багдаді побоюються, що радіоактивний матеріал, що являє загрозу здоров'ю людей і природі, в разі потрапляння в руки бойовиків угруповання "Ісламська держава" може бути використаний для створення зброї.

Однак за словами прес-секретаря Держдепартаменту Марка Тонера, немає жодних свідчень, які б вказували на те, що небезпечний матеріал потрапив до рук ісламістів. Він підкреслив, що США будуть продовжувати стежити за ситуацією.

Випадки зі зникненням радіоактивного ізотопу іридію Ir-192 відбувалися і раніше. Цей матеріал пропадав у великих кількостях в США, Великобританії і інших країнах, що змусило експертів говорити про можливість створення так званої "брудної бомби".

У подібній бомбі використовуються радіоактивні матеріали поряд зі звичайними вибуховими речовинами, щоб розпорошити радіацію на велику площу.