Іран: зміни у візовій політиці США суперечать ядерній угоді

Про це заявив 20 грудня в інтерв’ю державному телебаченню Ірану заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі, передає Радіо Свобода.

Він стверджує, що ядерна угода забороняє політику, яка негативно впливає на нормалізацію торговельно-економічних відносин з Іраном. Арагчі додав, що нові візові умови для іранців завдадуть шкоди економічним, культурним, науковим та туристичним відносинам.

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Вашингтон нещодавно посилили вимоги безпеки в межах своєї програми безвізового в’їзду, яка дозволяє громадянам 38 країн в’їжджати до США без віз. Тепер громадяни таких країн, які їздили до Ірану, Іраку, Сирії чи Судану впродовж останніх п’яти років, мають отримувати візи для в’їзду до Сполучених Штатів.