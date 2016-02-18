Потужний вибух в Анкарі: лідер сирійських курдів заперечує причетність до теракту

Про це заявив лідер курдської партії "Демократичний союз" Саліх Муслім, передає Associated Press.

Він наголосив, що звинувачення влади Туреччини "повністю відкидаються" і провів паралелі між терактом в Анкарі та вибухами, які раніше влаштовувала ІДІЛ.

"Ми не причетні до цих вибухів і до того, що відбувається всередині Туреччини", - стверджує він.

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Раніше сьогодні прем'єр Туреччини звинуватив сирійських курдів у теракті в Анкарі. За словами Давутоглу, теракт здійснив Саліх Неджар, що народився в 1992 році в місті Амуда у Північній Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Анкарі стався потужний вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули 28 людей, понад 60 отримали поранення. Вибух стався у годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.