Прем'єр Туреччини звинуватив сирійських курдів у теракті в Анкарі

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, повідомляє Анадолу.

«В даний момент ситуація з організаторами теракту цілком ясна. Цей теракт провели представники сепаратистської терористичної організації РПК і член YPG (Загін народної самооборони Сирії - УНІАН), який прибув в країну з Сирії», - сказав він.

За словами Давутоглу, теракт здійснив Саліх Неджар, що народився в 1992 році в місті Амуда в Північній Сирії.

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Турецький прем'єр також зазначив, що в результаті дій розвідслужб і правоохоронних органів затримано 9 осіб - розслідування триває і поглиблюється.

Він підкреслив, що всі особи, «що мають відношення до етапів підготовки цього теракту, будуть виявлені один за одним і передані правосуддю».

Давутоглу також припустив, що головною метою терористів стало нанесення шкоди політичному і соціальному життю Туреччини.

«YPG - пішак сирійського режиму і сирійський режим безпосередньо відповідальний за теракт в Анкарі. За нами залишається право прийняти всі заходи щодо сирійського режиму», - додав прем'єр Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Анкарі стався потужний вибух, в результаті якого, за останніми даними, загинули 28 людей, більше 60 отримали поранення. Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.