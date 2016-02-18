Складено список з 20 місць, де потрібно обмежити потік туристів

Так оглядачі британської The Telegraph склали список з 20 місць, де слід скоротити потік туристів, передає "Моя планета". На першому місці - Гранд-базар у Стамбулі, його відвідують 91 млн осіб на рік. Це величезна територія, на якій, крім власне торговельних лотків, розташовані ресторани, мечеті, житлові приміщення і навіть цвинтарі.

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За ним слідує Венеція (30 млн), особливо напружена ситуація склалася в соборі Святого Марка та Палаці дожів.

На третьому місці - водоспад Ніагара, щоб подивитися на нього, теж доведеться попрацювати ліктями і притискатися до ближніх (22,5 млн).

Крім них у список потрапили: Заборонене місто в Пекіні (15 млн), Нотр-Дам (14 млн), Стоунхендж (10 млн), Лувр (особливо тісно біля «Джоконди», 9 млн), Велика Китайська стіна (8,2 млн), Великий палац у Бангкоку (8 млн), Версальський палац (7,5 млн), Тадж-Махал (7 млн), Британський музей (7 млн), Сікстинська капела (6 млн), Музей природної історії, Лондон (6 млн), Тауер (3 млн), Ангкор-Ват (2,3 млн), Музей Уффіці, Флоренція (2 млн), Пізанська вежа (1 млн), місто-фортеця в Дубровнику (1 млн), сад Моне у Живерні (600 тис.).

Крім цього, керівництво національного парку Чинкветерре в Італії через кілька місяців обмежить доступ до туристичних маршрутів. Щорічно відвідати перлину Лігурії приїжджають 2,5 млн осіб, але, за розрахунками фахівців, для крихкої екосистеми території як мінімум 1 млн - зайвий. Після того як геологи представлять розрахунки про допустиму кількість відвідувачів в день,мандрівникам доведеться купувати спеціальний квиток для входу в парк.

Раніше кількість туристів була обмежена в місті інків Мачу-Пікчу.