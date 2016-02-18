МЗС Польщі: розпад шенгенської зони близький як ніколи

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Шиманський в ефірі каналу TVN 24, передає "ЄвроПравда". "Ніколи ми не були так близькі (до розпаду), можу сказати це з усією певністю. Досі шенгенська зона розглядалася як щось само собою зрозуміле, як природній здобуток євроінтеграції, що слугує не лише звичайним громадянам, а й підприємцям", - сказав він.

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Він зазначив, що через політичні зміни у серці ЄС, через міграційну кризу багато політиків питають себе: чи зможемо ми утримувати цю систему і надалі? "Ми стверджуємо, що тривоги і сумніви виправдані, але майбутнє шенгенської зони повинно бути пов'язаним тільки з одним критерієм: щільністю її зовнішнього кордону", - наголосив Конрад Шиманський.

За його словами, Польща наполягає на тому, щоб заходи зі зміцнення охорони кордону між Туреччиною і Грецією в Егейському морі не розглядалися як альтернатива зміцненню кордонів Болгарії та Македонії. "Це комплементарні заходи", - сказав він.

Раніше країни Вишеградської четвірки заявили, що якщо угода про допомогу Туреччині в обмін на стримання потоку мігрантів не спрацює, вони готові запропонувати альтернативний план.