Суд дав Apple три дні на відповідь по злому телефону стрілка з Сан-Бернардіно
07:25, 19 лютого 2016Світ
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Суд дав компанії Apple ще три додаткових дні для відповіді на запит влади США, яка вимагає від компанії зламати мобільний телефон стрілка з Сан-Бернардіно.
REUTERS
Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерела.
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Нагадаємо, раніше Apple відмовилася виконувати постанову суду про допомогу ФБР у зломі телефону ліквідованого стрілка. Рішення корпорації Тіма Кука підтримали Google, WhatsApp і Едвард Сноуден. Політики ж відкрито розкритикували компанію за відмову виконати судове рішення і допомогти спецслужбам.
Court gives Apple 3 extra days to file response to order to unlock iPhone belonging to San Bernardino shooting suspect - sources— CNBC Now (@CNBCnow) February 19, 2016
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