Суд дав Apple три дні на відповідь по злому телефону стрілка з Сан-Бернардіно

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерела.

Читайте такожFacebook і Twitter підтримали Apple в суперечці з ФБР

Нагадаємо, раніше Apple відмовилася виконувати постанову суду про допомогу ФБР у зломі телефону ліквідованого стрілка. Рішення корпорації Тіма Кука підтримали Google, WhatsApp і Едвард Сноуден. Політики ж відкрито розкритикували компанію за відмову виконати судове рішення і допомогти спецслужбам.