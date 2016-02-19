Суд дав Apple три дні на відповідь по злому телефону стрілка з Сан-Бернардіно

07:25, 19 лютого 2016
Світ
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Суд дав компанії Apple ще три додаткових дні для відповіді на запит влади США, яка вимагає від компанії зламати мобільний телефон стрілка з Сан-Бернардіно.

REUTERS

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерела.

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Нагадаємо, раніше Apple відмовилася виконувати постанову суду про допомогу ФБР у зломі телефону ліквідованого стрілка. Рішення корпорації Тіма Кука підтримали Google, WhatsApp і Едвард Сноуден. Політики ж відкрито розкритикували компанію за відмову виконати судове рішення і допомогти спецслужбам.

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