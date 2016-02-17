Apple відмовила ФБР у зломі телефону стрілка з Сан-Бернардіно

"Уряд США вимагає від Apple піти на безпрецедентний крок, який загрожує безпеці наших покупців", - йдеться в заяві виконавчого директора компанії Тіма Кука, передає Бі-бі-сі. "Ми не згодні з цим рішенням, яке буде мати наслідки, що виходять далеко за рамки даної судової справи", - уклав Тім Кук.

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У компанії підкреслили, що доступ до інформації з iPhone може отримати тільки людина, що знає пароль від пристрою. При 10-кратному введенні невірного пароля, пристрій автоматично блокуватиметься, і інформація, що міститься на ньому, видаляється. В Apple говорять, що навіть співробітники компанії не мають доступу до інформації на телефоні.

У ФБР хочуть, щоб інженери Apple зняли ліміт на кількість спроб ввести пароль, а також допомогли створити програму, яка буде автоматично перебирати всі можливі комбінації з високою швидкістю.

Саїд Фарук і його дружина Ташфин Малік 3 грудня 2015 року вбили 14 беззбройних людей і поранили ще більше двох десятків. Вони намагалися втекти, але були вбиті в перестрілці з поліцією, яка їх переслідувала.