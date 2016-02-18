Сноуден припустив, що ФБР прагне контролювати всі iPhone

Таку думку колишній співробітник спецслужб США висловив у своєму "Твіттері", передає Lenta.ru. Підставу для такого висновку Сноуден бачить у рішенні суду, яке вимагає від корпорації Apple надати ФБР програмні можливості доступу до інформації на iPhone5 знищеного терориста Саїда Фарука.

Читайте такожСуд зобов'язав Apple допомогти у зломі телефону стрілка з Сан-Бернардіно

"Ті технологічні модифікації, яких вимагає ФБР, зроблять можливим злом iPhone моделі 5С або старші протягом півгодини", - вважає Едвард Сноуден.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого суд зобов'язав Apple розблокувати iPhone одного із злочинців, які влаштували перестрілку в Сан-Бернардіно (Каліфорнія) в грудні 2015 року. Від компанії вимагають відключити вбудовану функцію, яка стирає дані в телефоні після того, як 10 разів неправильно ввести пароль.

У свою чергу, глава Apple Тім Кук заявив, що буде оскаржувати вимогу ФБР. "Ми завжди робили все, що в наших можливостях і в рамках закону, щоб допомогти ФБР. Але зараз уряд США просить те, чого у нас немає, і те, що небезпечно створювати - "лазівку" для iPhone", - написав він.

Нагадаємо, що стрілянина в Сан-Бернардіно, влаштована Саїдом Фаруком і його дружиною Ташфин Малік, сталася 2 грудня. Злочинці увірвалися в конференц-зал центру соціального забезпечення і відкрили вогонь по людях, які перебували в приміщенні. В результаті атаки загинуло 14 людей, ще 21 людина отримала поранення. Нападники були ліквідовані в ході перестрілки з поліцією. ФБР кваліфікувало подію як теракт.