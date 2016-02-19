Росія скликає Радбез ООН через загострення на сирійсько-турецькому кордоні

Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Росія має намір сьогодні скликати засідання РБ ООН для обговорення цього питання і внести проект резолюції, в якому будуть міститися вимоги припинити будь-які дії, що підривають суверенітет і територіальну цілісність Сирії і йдуть врозріз з резолюцією РБ ООН 2254, а також зусиллями по запуску сирійського мирного процесу", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, за даними джерел в рядах противників президента Сирії Башара Асада, близько двох тисяч озброєних бійців, що підтримують повстанців, на автомобілях залишили турецьку територію і попрямували до місту Азаз на півночі провінції Алеппо. Їхнє завдання – посилити оборону міста, до якого наближаютьсякурдські загони.

Нагадаємо, як сказав прем'єр Туреччини, у Сирії тривають «варварські напади на цивільне населення», які здійснює в тому числі і Російська Федерація, і терористичні організації".