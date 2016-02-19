Росія скликає Радбез ООН через загострення на сирійсько-турецькому кордоні
У зв'язку з заявою Туреччини про можливість введення військ до Сирії, а також загостренням ситуації на сирійсько-турецькому кордоні Москва має намір 19 лютого скликати засідання Радбезу ООН.
Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.
"Росія має намір сьогодні скликати засідання РБ ООН для обговорення цього питання і внести проект резолюції, в якому будуть міститися вимоги припинити будь-які дії, що підривають суверенітет і територіальну цілісність Сирії і йдуть врозріз з резолюцією РБ ООН 2254, а також зусиллями по запуску сирійського мирного процесу", - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, за даними джерел в рядах противників президента Сирії Башара Асада, близько двох тисяч озброєних бійців, що підтримують повстанців, на автомобілях залишили турецьку територію і попрямували до місту Азаз на півночі провінції Алеппо. Їхнє завдання – посилити оборону міста, до якого наближаютьсякурдські загони.
Нагадаємо, як сказав прем'єр Туреччини, у Сирії тривають «варварські напади на цивільне населення», які здійснює в тому числі і Російська Федерація, і терористичні організації".