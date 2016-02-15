Росія та терористичні угруповання винні у багатьох злочинах проти людства - прем'єр Туреччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком сьогодні у Києві.

"Росія та інші терористичні організації, в першу чергу ІДІЛ, винні в дуже багатьох злочинах проти людства, і ці питання треба вирішувати в рамках міжнародного права", - наголосив Давутоглу.

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Як сказав прем'єр Туреччини, у Сирії тривають «варварські напади на цивільне населення», які здійснює в тому числі і Російська Федерація, і терористичні організації".

"Поки йшли наші переговори, Росія запущеною із акваторії Каспійського моря ракетою влучила в лікарню і школу, що призвело до загибелі великої кількості мирного населення", - підкреслив Давутоглу.

Як повідомляв УНІАН, делегація Туреччини на чолі з прем’єром Давутоглу перебуває сьогодні з візитом в Україні.