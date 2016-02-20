Шість членів РБ ООН відкинули проект резолюції Росії щодо Сирії
Члени Ради Безпеки ООН не досягли угоди за проектом російської резолюції, де міститься вимога припинити дії, що "підривають" суверенітет Сирії.
Про це повідомив голова Радбезу Рафаель Рамірес, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
В ході засідання 19 лютого проект резолюції відкинули шість країн, серед яких США, Франція і Великобританія.
За словами Раміреса, у Ради безпеки є час до понеділка, щоб почути відгуки країн на резолюцію.
Перед початком засідання постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр розкритикував російський проект.
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Французький дипломат заявив, що вважає "глухим кутом" політику Росії, яка "беззастережно" підтримує президента Сирії Башара Асада.
Постійний представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що у російського проекту немає майбутнього.
Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із заявою Туреччини про можливість введення військ до Сирії, а також загостренням ситуації на сирійсько-турецькому кордоні Москва має намір 19 лютого скликати засідання Радбезу ООН.