Шість членів РБ ООН відкинули проект резолюції Росії щодо Сирії

Про це повідомив голова Радбезу Рафаель Рамірес, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В ході засідання 19 лютого проект резолюції відкинули шість країн, серед яких США, Франція і Великобританія.

За словами Раміреса, у Ради безпеки є час до понеділка, щоб почути відгуки країн на резолюцію.

Перед початком засідання постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр розкритикував російський проект.

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Французький дипломат заявив, що вважає "глухим кутом" політику Росії, яка "беззастережно" підтримує президента Сирії Башара Асада.

Постійний представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що у російського проекту немає майбутнього.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із заявою Туреччини про можливість введення військ до Сирії, а також загостренням ситуації на сирійсько-турецькому кордоні Москва має намір 19 лютого скликати засідання Радбезу ООН.