У РБ ООН заявили, що проект резолюції Росії щодо Сирії не має майбутнього

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Проектом передбачалося висловити глибоку стривоженість повідомленнями про нарощування воєнної сили і підготовку до початку іноземної наземної інтервенції на територію Сирії.

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Нагадаємо, у зв'язку із заявою Туреччини про можливість введення військ до Сирії, а також загостренням ситуації на сирійсько-турецькому кордоні Москва має намір 19 лютого скликати засідання Радбезу ООН.

Як повідомляв УНІАН, за даними джерел в рядах противників президента Сирії Башара Асада, близько двох тисяч озброєних бійців, що підтримують повстанців, на автомобілях залишили турецьку територію і попрямували до місту Азаз на півночі провінції Алеппо. Їхнє завдання – посилити оборону міста, до якого наближаютьсякурдські загони.

Як сказав прем'єр Туреччини, у Сирії тривають «варварські напади на цивільне населення», які здійснює в тому числі і Російська Федерація, і терористичні організації".