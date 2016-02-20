Сирійська опозиція погодилася на перемир'я, якщо Росія припинить авіаудари

Про це повідомило джерело, близьке до мирних переговорів у Женеві, передає РБК з посиланням на Reuters.

Джерело зазначило, що перемир'я буде дотримуватися всіма сторонами, однак не стосуватиметься "Ісламської держави". Крім цього, домовленість передбачає закінчення облог, звільнення ув'язнених і доступ для гумдопомоги по всій території Сирії.

Читайте такожСирійські повстанці відвоювали місто в бойовиків ІД - BBCНагадаємо, напередодні Росія внесла до Ради Безпеки ООН проект резолюції з вимогами припинити дії, що підривають суверенітет і територіальну цілісність Сирії.

Але члени Ради Безпеки ООН не досягли угоди за проектом російської резолюції.