Прем'єр-міністр Великобританії назвав дату референдуму про членство в ЄС

Референдум про подальше членство Великобританії у ЄС відбудеться 23 червня.

Про це повідомляє АР з посиланням на прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.

#BREAKING: Britain to hold EU referendum on June 23: Cameron — AFP news agency (@AFP) 20 лютого 201

Нагадаємо, в ніч на 20 лютого Саміт Європейського Союзу погодив домовленість, яка повинна запобігти виходу Британії зі складу ЄС. Угода дає Великобританії особливий статус в ЄС.

Девід Кемерон після досягнутої домовленості виголосив промову, в якій запевнив про потреби в подальших змінах Євросоюзу.

Незважаючи на цю домовленість, референдум про вихід Великобританії зі складу ЄС все одно відбудеться.

Проте ці заходи, на думку Кемерона, дозволять отримати більшість голосів на підтримку членства країни в Євросоюзі.