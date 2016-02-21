Жертвами серії вибухів у Хомсі стали понад 90 людей (фото)

За повідомленням Сирійського центру моніторингу та місцевих ЗМІ, у Хомсі в результаті вибуху двох автомобілів, начинених вибухівкою, загинуло щонайменше 57 людей. В основному це мирні жителі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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На півдні Дамаска в районі Саїда Зейнаб, де розташований мавзолей, у якому поховано онука пророка Мухаммеда, відбулося як мінімум чотири вибухи. ЗМІ повідомляють про вибухи автомобіля і смертників, які привели в дію пояси з вибухівкою. За повідомленнями сирійських ЗМІ, загинули щонайменше 30 осіб.

За даними моніторингових груп, кількість загиблих зростатиме.

Обидва міста вже неодноразово зазнавали атак екстремістів.

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в Дамаску.