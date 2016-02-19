США завдали ударів по позиціях ІД в Лівії: знищено близько 30 бойовиків

За інформацією New York Times, отриманої від анонімного джерела в американському уряді, головною метою нападу був бойовик, який брав участь у підготовці двох торішніх нападів ісламістів в Тунісі, передає Російська служба ВВС.

Хусейн Даваді, мер міста, що розташоване неподалік від кордону з Тунісом, розповів агентству Рейтер, що удар припав на один з будинків Сабрати, в якому відбувалася зустріч бойовиків. Він сказав, що загинули не менше 40 людей.

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Повідомляється, що Пентагон підтвердив, що американська авіація завдала удару по місту Сабрата на півночі Лівії.

Представник відомства уточнив, що метою авіаудару був табір бойовиків, імовірно пов'язаних із забороненим угрупованням "Ісламська держава". На думку влади США, в цьому таборі переховувався виходець з Тунісу, підозрюваний в організації двох терактів на своїй батьківщині.

Повідомляти інші деталі в Пентагоні не стали, зазначивши, що більш детальну інформацію відомство повідомить після підбиття підсумків операції.