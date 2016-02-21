Внаслідок серії терактів у Дамаску та Хомсі загинуло понад 140 осіб – ЗМІ

Як повідомляє Deutsche Welle, за оновленими даними державного інформаційного агентства SANA, 83 людини загинули та понад 180 поранені через вибухи біля шиїтської святині Саїда Зейнаб, що на півдні сирійської столиці. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини поки повідомляє про 68 загиблих.

У місті Хомс жертвами двох вибухів стали 59 осіб, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Відповідальність за терористичні акти в обох містах взяла на себе "Ісламська держава".

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Тим часом державний секретар США Джон Керрі заявив, що сторонам сирійського конфлікту вдалося досягнути "попередньої домовленості" щодо умов початку припинення вогню в охопленій війною країні. Цей режим може почати діяти вже "найближчими днями", на даний момент триває робота "над деталями" попередньої угоди, повідомив Керрі після розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про близько 90 загиблих під час терактів сьогодні в Сирії.