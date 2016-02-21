Керрі та Лавров попередньо домовилися про перемир'я в Сирії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Держсекретар США Джон Керрі досягли попередньої угоди щодо перемир'я в Сирії.

Про це заявив Керрі під час прес-конференції з міністром закордонних справ Йорданії Насером Джудехом в Аммані, передає Європейська правда з посиланням на AP.

За словами Керрі, він обговорював це питання з російським колегою у неділю вранці.

Як відзначив Держсекретар США, Росія та Сполучені Штати проведуть переговори з різними сторонами конфлікту.

Окрім того, очікується, що президент США Барак Обама і президент Росії Володимир Путін найближчим часом обговорять питання Сирії.

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Як наголосив Керрі, все ще залишається багато деталей в питанні припинення вогню, які необхідно вирішити, і не кожен учасник переговорів обов'язково повинен погодитися на перемир'я автоматично.

Як повідомлялося, мирні переговори щодо Сирії не відновляться в Женеві 25 лютого, як планувалося раніше, після того, як Туреччина активізувала транскордонні обстріли території, де переважно проживають курдські повстанці.

12 лютого під час переговорів контактної групи по Сирії в Мюнхені досягнуто домовленість про припинення бойових дій в країні через тиждень, але реального припинення вогню не відбулося.