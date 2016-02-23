Сирійська опозиція відреагувала на оголошення Асадом виборів у країні

Голова опозиційного Вищої ради щодо переговорів Ріад Нассан Ага заявив, що рішення Асада призначити вибори до парламенту на 13 квітня "звучить як фальшива нота", передає РБК з посиланням на телеканал Al Arabiya.

"Як може голова режиму призначати дату виборів у країні, охопленій війною?", - запитав Ага.

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Він припустив, що оголошення виборів – декларація, прийнята для того, щоб відволікти людей. На думку Ага, Асад не думає про продовження переговорного процесу, оскільки мирний план передбачає проведення виборів через півроку після припинення вогню.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Сирії Башар Асад призначив парламентські вибори в країні на 13 квітня. Також він видав указ, в якому також визначено розподіл депутатських мандатів на кожну провінцію Сирії.