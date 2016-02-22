США та Росія опублікували спільну заяву щодо припинення вогню в Сирії

Заява, в якій закріплено відповідні умови, розміщена на сайті Державного департаменту США у понеділок, 22 лютого. Згідно з нею, припинення вогню в Сирії має розпочатися в суботу, 27 лютого.

За винятком визначених Радбезом ООН терористичних організацій, усі збройні формування, які мають бажання долучитися до мирного процесу, повинні до 12:00 за місцевим часом 26 лютого подати відповідні звернення представникам США або Росії. У заяві наводяться дві терористичних організації - "Ісламська держава" та "Фронт ан-Нусра", передає українська редакція DW.

Заява передбачає, що як повстанці, так і війська Башара Асада й інші підрозділи, які їх підтримують, повинні заявити про свою готовність брати участь у мирних переговорах, відмовитися від спроб захоплювати непідконтрольні їм території, не заважати гуманітарним місіям та відмовитися від використання зброї, окрім випадків необхідності самооборони. Також зазначається, що військово-повітряні сили Росії та Сирії повинні припинити бомбардувати позиції повстанців.

Нагадаємо, що 12 лютого під час переговорів у Мюнхені було домовлено, що припинення вогню в Сирії має розпочатися 19 лютого. Втім, цього так і не відбулося, в країні продовжують тривати запеклі бої, зокрема, біля Алеппо. Сирійські опозиціонери заявляють, що готові до припинення вогню, якщо його дотримуватиметься Дамаск, Росія та Іран.