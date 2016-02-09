НАТО збільшить чисельність сил реагування до 40 тисяч - Столтенберг

Про це заявив Генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, передає "Радіо Свобода".

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"Багато років ми бачили, як Росія інвестує у свої збройні сили та активно їх тренує. Але це вже не просто тренування, вона застосовує їх проти інших держав, змінюючи кордони в Європі, як це сталося з Грузією, а потім з Україною", – наголосив він.

Він підкреслив, що НАТО збільшить розмір сил реагування до 40 тисяч, а час реагування цих сил на загрози повинен вкладатися в кілька днів.

Окрім того, він нагадав про порушення повітряного простору Туреччини та країн Балтії, які входять до НАТО, російськими літаками.

"Ми маємо відповідати новітнім викликам, тому НАТО посилює присутність у Туреччині та Литві, в тому числі на воді та у повітрі за рахунок Збройних сил США", – пояснив Столтенберг.

Додамо, раніше в НАТО дії Альянсу назвали "пропорційними та з метою оборони". Та заявили, що тримають відкритими канали для діалогу з РФ.