Влада Німеччини "загубила " 130 тисяч мігрантів всередині країни

Таку інформацію розповсюдило міністерство внутрішніх справ країни, передає Бі-бі-сі. З більш ніж мільйона мігрантів, зареєстрованих в Німеччині в 2015 році, 13% не з'явилися в тих центрах прийому мігрантів, куди були направлені.

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Крім того, глава Федеральної міграційної служби Німеччини Франк-Юрген Вайзе заявив напередодні, що в країні перебуває близько 400 тис. людей, особи яких невідомі владі.

Напередодні нижня палата німецького парламенту підтримала посилення міграційного законодавства країни, якого домагалася канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Згідно схваленим нормам, заявки "безпечних" мігрантів будуть розглядатися в прискореному режимі.

Також у нових нормах прописані нові критерії для визначення мігрантів, які не є біженцями, але тим не менш не підлягають депортації у зв'язку з загрозою страти або тортур.

Прискориться в тому числі процес видворення тих мігрантів, які не мають права на отримання притулку, і засуджених іноземців.