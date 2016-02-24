Німеччина відправила на батьківщину перший рейс з афганськими мігрантами

Сьогодні зранку у столицю Афганістану Кабул прибув чартерний рейс з Німеччини, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Ним на батьківщину повернулись 125 мігрантів. У міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що залишити країну люди вирішили добровільно, оскільки офіційно їм відмовили у наданні притулку. Чиновники пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб мігранти після повернення у рідну країну мали впевненість у майбутньому.

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Цей рейс став першим у запланованій низці перельотів, котрі здійснюватимуться за підтримки Міжнародної організації з питань міграції. Кабул та Берлін сподіваються на скоординовані заходи задля репатріації афганців з ЄС, заявили у німецькому посольстві у Афганістані. Представники влади у Кабулі зустріли мігрантів із транспарантами: "Ласкаво просимо додому, ви потрібні Афганістану".

Афганці складають значну частку з сотень тисяч мігрантів, які прибувають до Європи. Минулого року більшість мігрантів прибули до Німеччини з Сирії (близько 428 тис.) та з Афганістану (біля 154 тис.). Між тим повернення біженців має велике значення для відбудови Афганістану, вважає німецький міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр. "Добровільне повернення та - у разі необхідності - фінансова підтримка мають велике значення", - сказав міністр. Німеччина пообіцяла допомогти Афганістану "відновити суспільну єдність".

Нещодавно німецький уряд запустив просвітницьку кампанію у медіа з метою стримання потоку біженців. У відповідних роликах роз'яснюються процедури, пов'язані з наданням притулку в Німеччині, а також ризики, які виникають у біженців, коли вони звертаються до нелегальних перевізників.

Посольство Німеччини у Кабулі до повернення 125 мігрантів поширило заяву: "Після довгого шляху до Німеччини у руках контрабандистів вони зрозуміли, що їх майбутнє у Афганістані, що вони потрібні вдома". Німецьке МВС неодноразово стверджувало, що у цій країні є безпечні райони, попри невизначеність з нападами талібів.

Проте на початку року потік мігрантів з Афганістану відчутно виріс. За даними ООН, 27% зі 100 тис. мігрантів, що ризикнули перетнути Середземне море у січні, були афганцями. Балканські держави наразі вирішили пропускати лише сирійців та іракців, через що сотні втікачів з Афганістану застрягли між Грецією та Македонією. Деякі з них навіть намагалися взяти кордон штурмом, щоб продовжити шлях до Німеччини.

Томас де Мезьєр, у свою чергу, планує візит до країн Північної Африки, щоб домовитися про репатріацію тих, кому відмовлено у наданні притулку в Німеччині. Уряди Марокко, Тунісу і Алжиру висловили готовність до угод, проте зауважили існування численних бюрократичних перепон. Міністерства внутрішніх і закордонних справ Німеччини наразі ведуть переговори з партнерами з країн Магрибу. Всього угоди про повернення мігрантів планується укласти з 16-ма країнами, у тому числі Нігером, Суданом та Сенегалом.