Кадиров просить не влаштовувати мітинги на свою підтримку

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що "прийме як належне" будь-яке рішення Путіна про своє майбутнє на цій посаді і просить "не влаштовувати мітинги" на свою підтримку. Про це він написав у своєму Instagram.

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"З'явилися пропозиції провести мітинги та інші акції з вимогою залишитися при владі. Звичайно, я радий такій народній підтримці. Ще раз переконався, що життя потрібно присвячувати народу. Але не потрібні ніякі мітинги. Не для цього я висловив свою думку. Я з усією відповідальністю підкреслюю, що прийму як належне будь-яке рішення президента РФ, будь-який наказ", - написав він.

Як відомо, вперше на посаду глави Чечні парламент затвердив Кадирова 2 березня 2007 року строком на чотири роки. Однак наприкінці 2007 року на всенародному референдумі були внесені поправки до конституції республіки про зміну терміну повноважень голови і парламенту з чотирьох до п'яти років.

На другий (вже п'ятирічний) термін кандидатура Кадирова була затверджена парламентом Чечні 5 березня 2011 року. Таким чином, в березні цього року повноваження глави республіки закінчуються.

Раніше президент Чечні Рамзан Кадиров, термін якого на посаді закінчується навесні, заявляв, що поки не думав про передвиборчу кампанію.